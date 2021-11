The Book of Boba Fett mostrará la faceta más temida del cazarrecompensas

Durante el mes de diciembre la plataforma de streaming Disney Plus estrenará la esperada serie 'The Book of Boba Fett'. El spin-off de The Mandalorian mostrará qué ocurre con el cazarrecompensas más temido de la galaxia.

Esta serie es protagonizada por Mando, quien recuperó su armadura mandaloriana al igual que su propósito por existir.

Por otro lado, el mundo de Tatooine quedó desorganizado luego de los eventos de El Regreso del Jedi cuando la princesa Leia mató a Jabba The Hutt. El liderazgo fue tomado por Bib Fortuna, no obstante, Fett y Fennec Shand lo ejecutaron para tomar su lugar. The Book of Boba Fett mostrará las consecuencias de estos hechos y el difícil camino que debió seguir.

En una reciente entrevista con la revista Empire, el productor Jon Favreau afirmó que veremos como el cazarrecompensas trata de posicionarse dentro del mundo criminal de Star Wars.

“Hay un vacío de poder porque Jabba se ha ido. Él era claramente un líder muy fuerte e imponente, la gente le temía mucho, y gobernaba con puño de hierro. Si sacas a alguien así del ecosistema de Tatooine, tienes la oportunidad que se presenta en el género de los gángsters”, manifestó Favreau.

El productor agregó que “aunque Boba Fett es un cazarrecompensas con mucha experiencia, no sabe cómo dirigir un sindicato criminal o gestionar fuerzas. Normalmente no es un recién llegado. Es un experto como vemos en la mayoría de las áreas. Pero en este caso, está tratando de hacer la transición a otra posición”.

A Favreau se sumó el director Robert Rodriguez quien afirmó que “veremos mucho más de su verdadero carácter en esta temporada, y desde luego, tendrá que ponerse en ‘modo medieval".

¿Cuándo se estrena?

La fecha de estreno de la producción está contemplada para el próximo 29 de diciembre a través de Disney Plus.