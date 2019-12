"Star Wars": Actor de "The Mandalorian" critica duramente "El Ascenso de Skywalker"

Jake Cannavale recién ingresó al universo de "Star Wars" con su aparición en "The Mandalorian" y ya anda provocando algunas polémicas, en referencia particular a la recientemente estrenada "El Ascenso de Skywalker".

El joven, reconocido por su rol de "Toro Calican" en la ficción televisiva, aseguró que el episodio IX en la saga era "un fracaso".

"¡Estoy en el universo de Star Wars ahora! Así que seguramente no puedo hablar mal del Episodio IX, ¿verdad? ... incorrecto", advirtió el actor, iniciando su sesión de basureo contra la película de J.J. Abrams.

Luego postuló, a través de sus historias de Instagram, que "'The Rise of Skywalker' fue sin duda la peor película de Star Wars. Un fracaso absoluto... peor que 'La Amenaza Fantasma' y 'The Last Jedi' combinados".

Lo que podría haber sido una queja cualquiera, cobró aún más relevancia cuando Cannavale disparó dardos aún más duros contra la producción de Disney: "Honestamente, creo que estaría más enojado... Personalmente, he sido un gran fanático de Star Wars desde que era un niño y me sentí bastante decepcionado por la holgazanería general de esta nueva trilogía".

"También estoy un poco enojado por el derecho a tomar el control de la franquicia en su conjunto básicamente diciendo 'No, no nos gustam los finales geniales que han sido durante décadas, ¡cambiémoslo!'".

"Personalmente, me sentiría bastante deprimido si estuviera en la nueva película de Star Wars (como personaje principal, quiero decir. Si fuera un tipo con un títere alienígena o lo que sea, estaría jodido... pero aún así )", planteó Cannavale ya directamente burlándose del trabajo realizado por el elenco encabezado por Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac.

Estas fueron las capturas publicadas por Cannavale: