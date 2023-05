El nuevo estreno que está muy cerca de llegar a la pantalla grande, dio a conocer un importante aspecto del film que no te puedes perder.

¿Un final abierto? Spider-Mar: Across the Spider-verse revela importante detalle de la película

A solo semanas del estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse, la cual ha logrado ser todo un éxito durante su estreno en Estados Unidos. Se dio a conocer un importante aspecto de la cinta, el cual fue revelado por su co-director, Kemp Powers, respecto al final de la próxima secuela animada.

¿Cuál es el nuevo dato de Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Powers, relató a SFX Magazine (a través de GamesRadar ) un interesante comentario sobre lo que se viene en las cintas.

“Across The Spider-Verse es una película en sí misma, pero definitivamente termina en un suspenso. Creo que es un buen cliff hanger. Esperamos que sea una preparación satisfactoria para lo que viene en la tercera película, porque quieres que la gente esté entusiasmada con lo que viene después".

“Y ayuda que supiéramos al entrar que esta era la segunda parte de una historia de tres partes. Como ya sabe que esa tercera historia está garantizada, puede abordarla de manera un poco diferente. Dicho esto, hay muchos personajes clave en esta película, y hay una historia en esta película que tiene un arco propio que necesitábamos completar".

El cineasta de Spider-Verse luego realizó una comparación con el suspenso que se ve al final de Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca.

“Quedé muy satisfecho después de 'El Imperio Contraataca'. Y con suerte, este es nuestro 'Imperio'”.

“Las personas que han visto ' Across' ... nos han dicho que se siente como El Imperio Contraataca de la franquicia ' Spider-Verse' . “Te muestra mundos que no has visto, y es una historia emotiva que termina en un lugar donde necesitas ver el tercero. Entonces, sí: este es nuestro ' Imperio '”.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse?

La cinta se estrena el 01 de junio de 2023.