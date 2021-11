Spider-Man | ¿Quiénes son los Seis Siniestros y cuáles aparecerán en No Way Home?

Spider-Man No Way Home está a la vuelta de la esquina y los fans no pueden esperar para saber quienes son los personajes de sagas anteriores que regresarán a la gran pantalla.

El tráiler reveló quienes son los confirmados para regresar a la película. Elektro, SandMan, Mysterio, Dr Octupus y el Duende Verde volverán a hacer de las suyas contra el superhéroe arácnido.

Parte de estos villanos integran el grupo de Los Sinister Six / Seis Siniestros de los cómics. Como el multiverso fue revelado en el tráiler oficial de la película, mostrando como malévolos personajes de otros universos llegan al de Peter Parker de Tom Holland, ¿es posible que estos villanos también estén presentes?

¿Quiénes son los Seis Siniestros?

Los Sinister Six son un grupo de supervillanos que aparecen en los cómics de Spider-Man de Marvel. Doctor Octopus, quien estará presente en NWH, fue el creador de esta asociación que integraban poderosos seres que tenían como fin destruir a Spider-Man.

DOCTOR OCTUPUS

En los filmes, Alfred Molina da vina a este perverso personaje durante las Spider-Man de Tobey Maguire del 2004.

En ellas el personaje es presentado como un individuo simpático, descarriado y esposo de Rosie Octavius (Donna Murphy).

Octavius conoce a Peter Parker por primera vez cuando Harry Osborn los presenta para que Peter pueda entrevistarlo para un artículo que está escribiendo. Octavius usa un arnés de brazo para realizar un experimento de reactor de fusión financiado por Oscorp utilizando tritio que se vuelve inestable, lo que resulta en la muerte de Rosie, el arnés se fusiona con su cuerpo y el chip inhibidor que controla la inteligencia artificial de los brazos se destruye.

Tras esto, y debido a su nuevos poderes el Doctor se vuelve un villano destrozando a todos a su alrededor, teniendo como principal objetivo a Parker.

QUENTIN BECK / MYSTERIO

El personaje es caracterizado pro Jake Gyllenhall en Spider-Man Far From Home, en ella aparece como un científico de Stark Industries que desarrolló la tecnología holográfica que Tony Stark mostró en Captain America: Civil War y apodado B.A.R.F. (Retroencuadre binario aumentado). Enojado con Stark por "robar" su invento, Beck fue despedido por su naturaleza inestable. Jurar venganza y unir fuerzas con otros ex empleados de Stark Industries de ideas afines

FLINT MARKO / SANDMAN

Thomas Haden Church interpreta interpreta al personaje en las películas El Hombre Araña (2002) y su personaje tiene una de las historias más trágicas del universo Marvel.

Flint vive por un drama personal que lo hace replantearse todo y convertirse en un supervillano.

Tras encontrarse desesperado por recaudar dinero para su hija gravemente enferma, Penny, él se convierte en el hombre de arena después de un accidente que involucró un acelerador de partículas experimental que lo unió con arena a nivel molecular, dando él habilidades de cambio de forma basadas en la arena.

Además, En Spider-Man 3 tuvo un rol muy importante en el origen de Spider-Man, luego de que él fuera responsable, de manera accidental, de la muerte del tío de Peter, Ben.

KRAVEN THE HUNTER

El personaje aún no debuta en la pantalla grande, sin embargo, apareció de manera indirecta cuando su lanza apareció en los créditos finales de The Amazing Spiderman.

En mayo de 2021, se confirmó que Aaron Taylor-Johnson interpretará al personaje y la película está programada para estrenarse el 13 de enero de 2023.

Kraven es típicamente retratado como un reconocido cazador de caza mayor cuyo objetivo en la vida es superar a Spider-Man para demostrar que es el mejor cazador de todo el mundo. Allí comienzan los conflictos con el héroe arácnido debido a su deseo de derrotarlo, sin importar el costo.

ADRIAN TOOMES / VULTURE

Michael Keaton interpreta a Adrian Toomes en la película Spider-Man: Homecoming.

En el filme, el personaje solía dirigir una empresa de rescate de Nueva York y es el padre de Liz Allan.

Años antes, con la creación del Departamento de Control de Daños tras la Batalla de Nueva York, su empresa lo perdió todo. Como manera de ejercer represalias, decide vengarse y convence a sus ex colegas Phineas Mason, Herman Schultz, Jackson Brice y Randy Vale de que no renuncien a la tecnología Chitauri que rescataron y comenzar así una operación de recolección y un círculo de armas en el mercado negro.