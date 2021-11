Michael Keaton confirmó su regreso como Vulture: ¿Será para Spider-Man: No Way Home?

El actor Michael Keaton ha tenido una carrera muy ligada a películas de superhéroes, ya que fue quien dio vida a Batman en las películas de Tim Burton, luego a Birdman en la cinta de Alejandro González Iñárritu, y hace un tiempo interpretó a Vulture (Buitre) en Spider-Man: Homecoming.

Pero eso no es todo, porque al parecer la historia del famoso villano todavía no termina. Así lo habría asegurado el mismo Michael Keaton en una reciente entrevista en el programa 'Jimmy Kimmel Live'.

Cabe recordar que en la primera película protagonizada por Tom Holland, Vulture era el villano principal y dejó la puerta abierta para más apariciones en un futuro. Además, en un reciente tráiler de Morbius, también se vio a Keaton en el papel de este antagonista por lo que se cree habrá una unión entre estos universos.

¿Volverá Vulture a Spider-Man: No Way Home?

En la entrevista Michael Keaton afirmó que está grabando unas escenas interpretando a este villano.

“Estaré filmando mañana, estoy filmando cosas de Vulture” y cuando Kimmel le preguntó para qué proyecto, simplemente se limitó a respinder: “Material de Vulture”.

Por el momento, no se conoce si tendrá una participación en Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, el escenario es complejo debido a la gran cantidad de villanos que tendrá esta nueva entrega del Hombre Araña. Además, no hay indicios de él en los tráiler oficiales.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home tiene contemplado su estreno para el próximo 17 de diciembre, sin embargo, en América Latina se podrá ver a partir del jueves 16 de diciembre.