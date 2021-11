Primer vistazo al nuevo traje del Duende Verde en póster de Spider-Man: No Way Home

Ya no cabe duda que Spider-Man: No Way Home es la cinta más esperada por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, y parece ser que la producción lo tiene claro porque cada cierto tiempo revela nuevos detalles que generan más especulaciones y rumores sobre la nueva cinta.

En un reciente spot de tv de la película se dieron a conocer imágenes que no habían sido reveladas como el acercamiento de Doctor Strange a Doctor Octopus. Pero eso no es lo único que llama la atención, porque Doc Ock parece no reconocer a este Spider-Man (Tom Holland), lo que da hace pensar que la posibilidad de ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield es real.

Sin embargo, eso no es lo único que ha sido revelado en estas últimas horas, porque además se publicó un nuevo póster de Spider-Man: No Way Home dónde se muestra con mayor claridad a un conocido villano: El Duende Verde.

¿Cómo es el nuevo traje del Duende Verde?

La nueva imagen del antagonista muestra algo totalmente diferente a lo que se había visto en las películas de Sam Raimi. En el nuevo póster se ve al personaje con un aspecto más "humano" y no tan villano.

Revisa la imagen a continuación:

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home?

La esperada película de Marvel tiene contemplado su estreno en Chile y Latinoamérica para el próximo 16 de diciembre de 2021.