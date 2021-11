El nuevo video muestra imágenes que no habían sido reveladas anteriormente.

Spider-Man: No Way Home | Nuevo spot de TV muestra el Multiverso y a Doctor Strange conociendo a Doctor Octopus

Este miércoles, Sony Pictures UK publicó a través de sus redes sociales un nuevo spot de televisión de Spider-Man: No Way Home con algunas imágenes que no habían sido reveladas hasta el momento.

Una de las escenas que más llama la atención es la que muestra a Doctor Strange de Benedict Cumberbatch conociendo a el villano Doctor Octopus, quien al parecer ha sido capturado por Spider-Man. Además, enfatiza que el Spider-Man de Tom Holland no es el Peter Parker de su mundo.

Otra parte del anuncio, da a conocer como Doctor Strange explica de mejor manera la misión que debe cumplir Spidey, revelando que si los villanos no regresan a sus mundos, podría romper la realidad.

Cabe recordar que el elenco está conformado por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove, Benedict Wong, JK Simmons, Alfred Molina, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Thomas Haden Church y Rhys Ifans.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home?

La tercera película de Spider-Man de Holland llegará a los cines del país el próximo 16 de diciembre del presente años.

Sin más preámbulos, revisa el impresionante spot a continuación: