Spider-Man: No Way Home está a punto de llegar a la pantalla con una entrega en donde el arácnido superhéroe estará sobre las cuerdas nuevamente.

Los fanáticos de Marvel están impacientes por ver las nuevas sorpresas que trae la nueva cinta luego de que confirmara el multiverso y con ello, el regreso de múltiples villanos de las películas protagonizadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Entre los confirmados en la película se encuentran Elektro, SandMan, Mysterio y el Duende Verde.

Acerca de esto, Tom Holland reveló la herramienta que utilizaron para evitar que se filtraran los villanos que regresan.

Holland se refirió a este hecho durante un evento para fanáticos de Los Ángeles, según recopiló Collider, el actor también comentó cómo fue conocer a los actores detrás de los personajes.

Quienes retomaron sus icónicos roles fueron Alfred Molina como el Doctor Octopus, Jamie Foxx como Electro, Green Goblin de Willem Dafoe , Sandman de Thomas y EL Lagarto caracterizado por Rhys Ifans.

Y como el regreso de estos populares personajes sin duda iba a impactar a los fans y elevar las expectativas del nuevo filme, la producción tuvo que utilizar distintas técnicas para mantenerlo en secreto, como por ejemplo, utilizar mantos negros en caso de que fans o paparazzis tomaran fotografías y spoliaran los retornos.

“En realidad, es una historia divertida cuando conocí a Willem por primera vez. Obviamente, en ese momento, todos los villanos de la película, era un gran secreto que estaban en la película. Así que caminaban con estas capas puestas. Naturalmente, estos muchachos estaban muy emocionados de regresar y traer estos roles de vuelta a la vida", reveló Holland.

"Simplemente me encontré con este tipo con una capa. Yo estaba como, 'Cuidado, amigo'. Se quitó la capa y casi me asusté mucho. Oh, mier**, el Goblin está aquí ", comentó el actor.

Spider-man No Way Home llega a la pantalla grande el 17 de Diciembre.

