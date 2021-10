La película está próxima a llegar a la pantalla y los fans no pierden las esperanzas de que los tres interpretes del icónico personaje aparezcan juntos en el filme.

Spider-man No Way Home: El misterioso mensaje de Sony que podría confirmar a Tobey Maguire y Andrew Garfield

No queda nada para llegué a la pantalla la nueva película de Marvel Spider-Man: No Way Home, que debutará este 2021 y con eso ha ido creciendo la incertidumbre de los fans acerca de el regreso de dos icónicos rostros de la franquicia.

Al parecer, la posibilidad de que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparezcan en la saga interpretando a versiones del héroe arácnido de otras líneas temporales es cada vez más alta y los fans creen que la cuenta en Twitter de Sony Pictures UK les dejo una pista clara.

Recordemos que Maguire interpretó a Peter Parker en la trilogía de Spiderman de a comienzos de los 2000s, mientras que Garbiel se puso el traje para las películas El sorprendente Hombre Araña 1 y 2 estrenadas el año 2012 y 2014 respectivamente.

La cuenta de la productora cinematográfica en la red social compartió tres emojis de araña sin ninguna palabra u otro ícono. Despertando el entusiasmo de los fans, especialmente han estado expectantes a las redes sociales luego de que un insider comentará que el lanzamiento de un segundo trailer de la película podría llegar muy pronto.

El tráiler oficial que incluso fue filtrado antes de su lanzamiento oficial, llegó hace algunas semanas e impresionó a los fans con la historia en la que se verá expuesto el siempre favorito de los seguidores, Peter Parker (Tom Holland).

En el adelanto se ve como la vida de Peter y sus cercanos cambia luego de que se revelara que el es "El hombre araña", pero eso no es todo, ya que el joven además es sindicado como el causante de la muerte de Mysterio convirtiéndose en el enemigo de Nueva York. Sintiéndose sobrepasado por todo lo ocurrido, Parker decide ir a ver a Dr Strange y le pide que lo ayude a enmendar la situación. Sin embargo, esto desata un nuevo multiverso que abre las puertas a nuevas líneas de tiempo.

En el clip aparece Alfred Molina como Doctor Octopus, quien apareció en las cintas protagonizadas por Toby Mcguire, lo que hace pensar que los actores que interpretaron al icónico personaje podrían regresar a repetir sus papeles.

¿Podremos ver a los tres Spiderman juntos por primera vez en pantalla?