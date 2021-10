Spider-Man: No Way Home | ¿Cuándo se estrena la película de Marvel?

"Spider-Man: No Way Home" es una de las películas de Marvel más esperadas del último tiempo. Hace algunas semanas se lanzó el tráiler de la tercera cinta protagonizada por Tom Holland, dejando a los fanáticos expectantes ante los sucesos de esta nueva entrega.

El adelanto causó mucho furor al confirmar lo que muchos venían especulando, batiendo el récord de más visualizaciones en todo el mundo dentro de las primeras 24 horas desde que debutó. En esta nueva película se dará paso al tan esperado Spiderverso.

En "Spider-Man: No Way Home" Peter Parker se pone en riesgo luego de que su identidad haya sido revelada por Mysterio. No obstante, al buscar la ayuda de Dr. Strange, las cosas se vuelven mucho más peligrosas.

El Spiderverso tomará forma con el regreso de villanos ya conocidos por los fans de la franquicia. El tráiler de la película muestra el retorno de Dr. Octopus, antagonista de Spider-Man 2 protagonizada por Tobey Maguire. Por otra parte, Jaime Foxx retomará su papel como Electro, antagonista de The Amazing Spider-Man 2, protagonizada por Andrew Garfield.

En el adelanto igualmente se vaticina el regreso del Duende Verde, el villano de la primera película de Spider-Man original de 2002. Pese a que todavía no se sabe si este personaje será interpretado por Willem Dafoe, tampoco se ha descartado.



¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home?

"Spider-Man: No Way Home" se estrenará el 17 de diciembre de 2021. La película estará disponible en todos los cines deo mundo.

Mira el tráiler de la cinta a continuación: