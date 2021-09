Spider-Man No Way Home | ¿Cuándo se estrena la tercera parte de la película de Marvel?

Spider-Man No Way Home

Las últimas novedades de Spider-Man: No Way Home dieron mucho que hablar, pues tras la filtración del tráiler oficial, a Sony y Marvel no les quedó otra opción que compartir el adelanto. La expectación creció rápidamente, sobre todo por la confirmación de un aspecto muy importante en el mundo de los cómics: el Spiderverso llega al Universo Cinematográfico de Marvel.

En la tercera entrega de esta saga, Peter Parker tendrá que luchar contra su mala reputación pública, luego del video compartido por Mysterio al final de Spider-Man: Far From Home; en el que culpa a Spidey de lo ocurrido en Londres.

Ahora, para recuperar la confianza de la gente, Parker pedirá la ayuda de Dr. Strange (Benedict Cumberbatch); quien con un hechizo prohibido le borrará la memoria a todo el mundo.

En esta cinta, volverán villanos icónicos de la saga de Spider-Man. Alfred Molina volverá como Dr. Octopus, quien apareció en Spider-Man 2 con Tobey Maguire como el principal héroe. En tanto, Jaime Foxx será Electro nuevamente, tras interpretar el papel en The Amazing Spider-Man 2.



¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home en Chile?



Spider-Man: No Way Home se estrenará el 17 de diciembre de 2021. La cinta estará disponible en todos los cines del mundo.