Spider-Man No Way Home | Conoce las fechas y cuándo se estrena la nueva película de Marvel Studios

¡Cada vez queda menos! Los fanáticos de Marvel no tendrán que esperar mucho tiempo más para el estreno de la esperada película Spider-Man: No Way Home, porque en pocos días llegará a los cines del país.

Esta nueva entrega ha generado hartas expectativas en el público no solo por ver a Spider-Man peleando contra todos los villanos de realidades alternas, sino también por la posibilidad de ver a dos conocidos Peter Parker, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Mientras esperamos a que se confirme esta información que por ahora se ha quedado solo en rumores, se han revelado nuevas informaciones sobre el universo de Spider-Man.

Hace algunas horas se dio a conocer que durante el mes de octubre de 2022, se estrenará Spider-Man: Across The Spider-Verse, una película animada que contará la historia de Miles Morales junto a Gwen Stacy.

Eso no es todo, porque recientemente, los tres villanos más peligrosos de Spider-Man han estado juntos en una entrevista donde abordaron diversos temas de la nueva cinta. Para conocer lo que dijeron, revisa aquí.

Las ansiedad por ver Spider-Man: No Way Home está cada vez más alta por lo que acá te recordamos qué día se estrena en las diferentes salas de cine.

¿Qué día se estrena Spider-Man: No Way Home?

La fecha de estreno oficial de la nueva entrega de El Hombre Araña en Chile y Latinoamérica, es el próximo jueves 16 de diciembre del presente año. Sin embargo, algunos cines anunciaron hace algún tiempo que realizarán un pre estreno que tendrá lugar el miércoles 15.

Para el resto del mundo, el debut de Spider-Man: No Way Home se realizará el viernes 17 de diciembre de 2021.