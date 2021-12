Revisa la declaración de Jamie Foxx, uno de los villanos que se enfrentará a Spider-Man en No Way Home.

Spider-Man: No Way Home | Esto es lo que dijo Jaime Foxx sobre su personaje en la nueva película de Marvel

¡No queda nada! Muy pronto los fanáticos de Marvel podrán disfrutar de la nueva película de Spider-Man, la que promete ser la película del año y posiblemente de la historia.

Pese a que los fans están expectantes sobre lo que pasará en esta nueva entrega y si podremos ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield ayudando al Spider-Man de Tom Holland, hace algunas Sony dio a conocer el primer adelanto de Spider-Man: Across The Spider-Verse, donde se confirma que la historia de Miles Morales y el SpiderVerse se expanden.

Eso no es todo, porque además recientemente se publicó una entrevista exclusiva con los actores que dan vida a los villanos a los que se deberá enfrentar Peter Parker, es decir a Willem Dafoe, Alfred Molina y Jamie Foxx.

El video comienza con una introducción del protagonista de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, quien anuncia que la película tiene cosas que nunca se han visto.

Luego los entrevistadores conversaron con los actores sobre distintos aspectos de sus icónicos personajes. Uno de los puntos que más llamó la atención fueron las declaraciones de Jaime Foxx sobre los cambios que tendrá Electro.

Foxx compartió su entusiasmo por regresar al papel luego de aparecer por primera vez en 2014 en The Amazing Spider-Man 2: El Poder de Electro, especialmente porque esta vez no será azul, sino que será más moderno.

"Estaba emocionado desde hace años conozco a la productora Amy Pascal , y sabiendo además lo que ha hecho con esta franquicia, y me estuvo explicando que no tenía que ser azul y cosas como esas, que era algo que me preocupada de mi personaje, lucir un poco más moderno. Además de tener la oportunidad de estar con estos increíbles actores. Cuando los vi en el set, literalmente me incliné antes ellos", manifestó Foxx.

Al mencionar su oportunidad de regresar al papel de Electro, al intérprete le encantó poder tener un nuevo comienzo, aunque reconoce que fue feliz con su primera versión.

"Yo tengo una nueva estrella, un nuevo look. Con el azul que hicimos la primera vez yo estaba como: a mi no me importa con tal de estar en este maravilloso mundo y como dije estuve como 3 horas así... Pero con este nuevo look está para volar, se siente más cómodo y moderno. Lo relaciono con el R&B. En el pasado, solían llevar flecos y hombreras, y ahora es como solo cantas", concluyó.

Para conocer qué fue lo que dijeron los otros actores, revisa la entrevista completa a continuación: