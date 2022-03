Si bien Spider-Man: No Way Home todavía sigue disponible en algunos cines del país, dentro de los próximos días llegará al streaming. ¡Los detalles!

¡Atención fanáticos! Spider-Man: No Way Home estará disponible en el streaming a partir de esta semana

Spider-Man: No Way Home sigue dando que hablar. Si bien su estreno fue hace varios meses, durante el último tiempo se han dado a conocer varias noticias respecto a la película de Marvel que fue todo un éxito de taquilla.

Durante febrero, se anunció que esta llegará en la versión digital y Blu-ray dentro de los próximos meses, las que además tendrán contenido exclusivo y nunca antes visto del Hombre Araña.

Eso no es todo, porque este lunes se liberaron de manera oficial los primeros 10 minutos de la cinta, donde se muestran cuáles fueron las repercusiones tras la revelación de identidad de Spider-Man por parte de Mysterio, cuyas secuencias incluyen las escenas con MJ, pero también el cameo de Matt Murdock.

Como si eso fuera poco, la última película protagonizada por Tom Holland y Zendaya se estrenará durante los próximos días en una reconocida plataforma de streaming.

¿Dónde se podrá ver Spider-Man: No Way Home y desde cuándo?

Mucho se ha especulado sobre la llegada de la última película de Marvel a alguno de los servicios de streaming. Algunos rumores indicaban que esta llegaría a Disney Plus, Netflix y HBO Max, sin embargo, Spider-Man: No Way Home debutará este jueves 17 de marzo en Apple TV + por un monto de $10.900 pesos.