Soy Leyenda 2 tendrá secuela con Michael B. Jordan y el regreso de Will Smith

Los últimos años han sido dedicados a grandes éxitos del cine y sus secuelas o reinicios con el regreso de varios actores originales. Y en esa misma línea, Deadline confirmó este viernes que habrá una segunda parte de Soy Leyenda (2007).

Y esta secuela de inmediato causa expectación, ya que tendrá el regreso del protagonista Will Smith (King Richard), y además se une al reparto el actor Michael B. Jordan (Creed).

Por ahora no hay grandes detalles de la cinta, salvo que volverá el guionista original Akiva Goldsman, y que será una historia completamente nueva; esto considerando que Soy Leyenda está basada en la novela del mismo nombre escrita en 1954 y que no tiene una segunda parte.

Will Smith ha cosechado elogios en los últimos meses por su papel en King Richard, y está nominado a mejor actor para los Oscar 2022. En el caso de Jordan, viene de una carrera ascendente en el cine y se prepara para protagonizar Creed III.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Soy Leyenda 1, si no has visto la película no sigas leyendo.

Por ahora queda en duda en cómo será el regreso de Will Smith al papel, ya que recordemos que en el final de la producción, su personaje Robert Neville muere con tal de proteger la cura que había creado.

Aunque también existe un final alternativo y que ha sido viralizado en varias oportunidades, donde el personaje de Smith no muere y se salva. Habrá que ver cómo será su regreso y también en qué momento de la historia se volverá, considerando que pasaron 15 años del estreno de la original.

Soy Leyenda está disponible en HBO Max y puedes verla por streaming en esta plataforma.