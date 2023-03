Aseguran que Will Smith regresará a DC como Deadshot

Tras la llegada de James Gunn y Peter Safran, los cambios no tardaron en llegar, ya que ambos directores tienen sus propios planes para DC y eso implica una renovación casi total. Por ese mismo lado, muchos esperan que no se pierdan rostros como el de Gal Gadot o Jason Momoa, de lo cual, aún estamos lejos de conocer esa respuesta. Sin embargo, existe un rumor que hablaría sobre el regreso de Will Smith como como Deadshot, de Escuadrón Suicida. Conoce a continuación, qué se sabe sobre esta posible incorporación del actor a la franquicia.

¿Vuelve Will Smith? Aseguran que regresa a DC como Deadshot

Según Giant Freakin Robot, James Gunn se está preparando para ordenar los restos del DCEU que quedarán tras el estreno de The Flash, y cómo puede organizarlos bajo su visión que incluya nuevas películas de Superman y Batman. Hasta el momento, el rumor señala que el director le gustaría incorporar al actor en este nuevo Universo Extendido. Esta acción habría estado en la mente de Gunn, pero no pudo concretarse por problemas de agenda. Por otro lado, no sabemos si esto que se comenta será para una secuela El Escuadrón Suicida o para otra cinta.

Aunque algunos seguidores tenían opciones para Marvel y su UCM, el actor llegó al DCEU con Escuadrón Suicida de David Ayer que no logró ser una promesa como se referían en su momento de promoción, si no que se volvió en una de las grandes decepciones del sello cinematográfico. Por varios meses, el elenco aseguró que su historia sería increíblemente adulta, violenta e insuperable, pero no concretó la recepción que se esperaba.

Solo nos queda esperar y saber si será posible esta propuesta de James Gunn, que lo tendría enfocado en estos momentos, construir un nuevo cronograma que incluya a grandes rostros del cine.