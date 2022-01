Will Smith, por su rol en King Richard, y Andrew Garfield por Tick Tick Boom!, fueron premiados esta noche entre lo más destacado del cine.

Este domingo en la noche se llevaron a cabo los Golden Globes 2022, premios que celebran a lo mejor de la TV y el cine elegidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Este año y con bastante polémica los Globos de Oro no fueron transmitidos por TV ni streaming, ni tampoco se llevó a cabo una ceremonia o alfombra roja, por lo que se dieron a conocer por redes sociales.

Y en una de las categorías más esperadas y que esperan sea un adelanto de los Óscars, se destacó a dos actores que han sorprendido por sus interpretaciones en el cine y streaming.

Will Smith fue el ganador de la categoría a mejor actor de drama por su protagónico en la cinta King Richard, que retrata la historia del padre de Serena y Venus Williamos y cómo fue el gestor de iniciar la exitosa carrera de las tenistas.

Otro que también se llevó un galardón fue Andrew Garfield, que ganó a mejor actor de comedia o musical por Tick Tick Boom!. El actor ha tenido un gran término de año y es uno de los favoritos para poder ser destacado también en los Óscars.

Ambas películas están actualmente en el streaming, ya que King Richard está disponible en HBO Max y Tick Tick Boom! en Netflix.

¿Quiénes ganaron las otras categorías?

Los Golden Globes han estado publicando durante esta noche los diferentes ganadores de otras categorías, en las que se ha destacado a películas como Dune, West Side Story, The Power of the Dog y series como Succession, Hacks y El Juego del Calamar.

Estos son los que han ganado esta noche un Globo de Oro:

Películas y cine

- Mejor película dramática: The Power of the Dog

- Mejor película comedia o musical West Side Story

- Mejor dirección dramática: Jane Campion (The Power of the Dog)

- Mejor actor de drama: Will Smith (King Richard)

- Mejor actriz de drama: Nicole Kidman (Being the Ricardos)

- Mejor actriz en comedia o musical: Rachel Zegler (West Side Story)

- Mejor actor de comedia o musical: Andrew Garfield (Tick Tick Boom!)

- Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose (West Side Story)

- Mejor actor de reparto: Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

- Mejor película de animación: Encanto

- Mejor película de habla no inglesa: Drive My Car

- Mejor guión: Belfast

- Mejor banda sonora: Dune

- Mejor canción original: No time to die: 007

Series y TV

- Mejor actor de drama: Jeremy Strong (Succession)

- Mejor actris de drama: Michaela Jaé Rodriguez (Pose)

- Mejor serie de comedia o musical: Hacks

- Mejor actriz de comedia o musical: Jean Smart (Hacks)

- Mejor actor de comedia o musical: Jason Sudekis (Ted Lasso)

- Mejor TV Movie o miniserie: The Underground Railroad

- Mejor actor en TV Movie o miniserie: Michael Keaton (Dopesick: Historia de una adicción)

- Mejor actriz en TV Movie o miniserie: Kate Winslet (Mare of Easttown)

- Mejor actor de reparto: Yeong-Su Oh (El Juego del Calamar)

- Mejor actriz de reparto: Sarah Snook (Succession)