"¡Will, Will, Will, Will!", el grito de batalla con que lo reciben sus fans en los eventos públicos ya hace eco en las cabezas de los chilenos, porque el actor Will Smith se encuentra visitando distintos lugares del país y se ha dejado ver en registros que se han vitalizado en redes sociales.

El actor llegó en jet privado hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, durante la jornada de este jueves 8 de diciembre.

Posteriormente, la aparición más comentada hasta el momento es su llegada al Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, donde hasta se le vio pasando por el control del seguridad como cualquier mortal, para posteriormente saludar a algunos de los presentes.

Más tarde, su presencia fue aún más notoria, desatando la conmoción inmediata entre los fans, que le pedían saludos y fotos.

El actor iba acompañado de otras tres personas que lo escoltaron a la salida y hubo algunos más osados que hasta lograron que se volteara y los saludara.

Por el momento, se desconoce el destino final de Will Smith en el país, pero ya tiene revolucionados a los magallánicos. Trascendidos apuntan a que el actor se dirigirá a la Antártica, antes de volver a la ciudad austral nuevamente.