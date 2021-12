Hace algunas horas, el sevicio de streaming Paramount Plus fijó la fecha de estreno del segundo especial de 'South Park', que concluirá los eventos de su primer especial, titulado 'Post Covid', que debutó el pasado Día de Acción de Gracias.

Este especial de South Park: Post COVID avanzaba años en el futuro, donde los cuatro niños ahora son adultos de mediana edad. Un nuevo adelanto del especial muestra un par de clips de los niños en su mejor momento de la escuela primaria y dice: "Hemos pasado por muchas cosas ... todo ha cambiado ... ¿qué nos depara el futuro?".

En un breve tráiler de la segunda parte, muestra a Stan, Kyle y Cartman adultos que viajan en el tiempo para intentar prevenir no solo la muerte de su amigo Kenny, sino también la pandemia del Covid-19.

El logline o sinopsis de The Return of Covid dice: "Si Stan, Kyle y Cartman pudieran trabajar juntos, podrían retroceder en el tiempo para asegurarse de que Covid nunca sucediera y salvar la vida de Kenny. En 'South Park: Post Covid: The Return of Covid', viajar al pasado parece ser la respuesta fácil hasta que conocen a Victor Chaos.

¿Cuándo se estrena en Paramount+?

El segundo especial de 'South Park' tiene contemplado su estreno para el próximo jueves 16 de diciembre de 2021 a través de la plataforma Paramount Plus.

Revisa el nuevo video a continuación: