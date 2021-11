El actor William Lucking, quien interpretó a Piney Winston en Sons of Anarchy de FX y tuvo una carrera de casi medio siglo, falleció a los 80 años.

Lucking murió el 18 de octubre en su casa de Las Vegas y hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte.

Su esposa Sigrid Lucking compartió un emotivo mensaje sobre su partida. "Aunque William a menudo jugaba a ser duros y fuertes, en su vida real era un hombre elegante con un intelecto brillante al que le encantaba discutir sobre política y asuntos de actualidad, discutir sobre filosofía y física y hacer valer opiniones puntuales sobre el arte y la poesía".

En Hollywood el actor participó en filmes como Oklahoma Crude de 1976, junto a Faye Dunaway; el Coronel Lynch original en The A-Team de NBC en los años 80; en diferentes roles en la serie Deep Space 9 y Enterprise de Star Trek durante las décadas de 1990 y 2000.

En la pantalla chica el intérprete participó en series como Mission: Impossible, Ironside, The Virginian, The Partridge Family y Bonanza, Kojak, Gunsmoke, M * A * S * H, CHiPs y The Waltons, películas como Doc Savage: Man of Bronze, Extreme Justice, y The River Wild.

En Sons of Anarchy el actor se unió a la serie en la primera temporada con el papel de Piney Winston, uno de los miembros fundadores del club de motociclistas con su mejor amigo John Teller. El personaje era parte de los Primeros 9 y protege el legado del club.

El actor permaneció en el programa durante cuatro temporadas y casi 50 episodios, con tubo de oxígeno, hasta que el personaje fue asesinado.