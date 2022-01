Pedro Ruminot estrenará este domingo Socios de la Parrilla en televisión abierta, junto a Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta, prometiendo conversación, risas, juegos y más.

Ruminot ahora explica que "la sensación que tengo es de alegría porque es un programa que ha ido creciendo, que nace de manera casi espontánea y que se fue desarrollando desde el instagram de Pancho".

Al mismo tiempo, Pedro confiesa que "nunca pensamos que iba a llegar a la televisión abierta y nunca fueron nuestros planes tampoco".

"Pero ha sido un proceso natural en el cual hemos ido asumiendo y acercándonos poco a poco a distintos objetivos que nunca tuvimos, desde un show en vivo hasta hacerlo crecer hacia YouTube y ahora en televisión abierta, y no sé dónde vaya a terminar esto. Sólo creciendo, y por eso me parece algo muy bonito y me gusta ser parte de esto, porque ha sido muy natural el crecimiento... no hemos forzado nada", destacó.

Respecto de la realización del programa, Pedro confiesa que "lo paso bien. Siempre estamos conversando, nos juntamos, nos reímos, hacemos bromas, y es bien agradable trabajar acá".

"No se siente como trabajo, y me gustaría que durara, que no fuera una temporada de verano solamente, que hiciéramos varias temporadas y que el programa creciera", admitió.

Pedro Ruminot: ¿Por qué la fórmula de Socios de la Parrilla funciona?

Pedro Ruminot también reflexionó en torno a las razones por las que la formula del programa ha sido tan efectiva como para dar el salto desde las redes sociales a la televisión.

El comediante sostiene que "logramos afianzar un grupo de amigos y generamos empatía e identificación en pantalla".

"La gente se vio reflejada en todo lo que hacíamos y seguimos haciendo. Y siento también que cuando la gente logra sentirse identificada es cuando los programas cuajan y funcionan".

"Además, el fiato entre nosotros cuajó perfecto, que es algo que nadie se hubiese imaginado en realidad. Ningún ejecutivo de la tele habría dicho 'me tinca juntar a Pancho, Jorge y Pedro, de aquí va a salir algo'. Ni nosotros lo pensamos. Es una mezcla rara que cuajó súper bien. ¿Ver a Zabaleta todos los días? ¿Cuándo iba a hablar con ese gallo yo (ríe)? Y ahora nos llevamos muy bien y formamos entre todos un gran grupo", sentenció.

Socios de la Parrilla debutará este domingo 9 de enero en horario prime, después de Tele13 central por las pantallas de Canal 13.