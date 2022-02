Antonio Zabaleta, el papá de Jorge Zabaleta, llegó este domingo a Socios de la Parrilla, momento en el que contó diversas cosas sobre su propio hijo, como aquella oportunidad en que lo llevó engañado que se hiciera el examen de la próstata.

En conversación con Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y el mismo Jorge Zabaleta, el cantante se sumó a la sección Nunca nunca, momento en el que contó que a los 40 años llevó a su hijo Jorge de sorpresa a hacerse el examen de la próstata debido a que no le daba el tiempo y seriedad al tema.

Le pidió que lo acompañara a él a hacerse el test y estando allá solicitó que atendieran a Jorge.

"Yo le dije que me acompañara porque me tocaba hacerme el examen, y a él le tocaba. Le pedí al doctor que lo llamara porque ya tiene 40", desclasificó la ex voz de Los Red Juniors.

Socios de la Parrilla: ¿Qué dijo Jorge Zabaleta sobre el engaño de su padre?

Consultado por el episodio y más específicamente sobre por qué no se atrevía a concurrir al examen, Zabaleta aseguóq que lo había hecho antes.

"No, si lo había hecho antes. Tuve un par de pololas medio locas, pero nunca fue legal", dijo el actor bromeando.

Aunque por otro lado en ese chequeo con el papá, lo encontraron "sanito". Sin embargo, Antonio alertó que su movida la hizo porque Jorge "no le daba el tiempo y la seriedad al problema".