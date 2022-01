Jorge Zabaleta cuenta cómo logró superar la pérdida de una hija: "No sabíamos bien lo que nos estaba pasando"

Mientras Chiqui Aguayo y Alison Mandel se volcaron a hablar de su maternidad durante el último capítulo de Socios de la Parrilla; Jorge Zabaleta se mostró abierto, sensible y sincero para hablar sobre cómo él y su pareja, Francisca Allende, lograron superar la pérdida de una hija.

Se trata de un momento íntimo que tuvo lugar hace "16 o 17 años atrás". Sin embargo es algo que lo marcaba hasta la actualidad, hasta que recién hace un par de meses concretó un rito buscando sellar el triste episodio.

El actor contó que "hicimos una ceremonia para cerrar ese proceso, donde los dos teníamos una herida abierta y no sabíamos bien lo que nos estaba pasando".

"Ninguno de los dos verbalizó nada, ambos llevábamos la penas por nuestro lado", admitió Zabaleta, en medio de la conversación que se dio en el programa de Canal 13.

Jorge Zabaleta: El momento de reconocerla

Ni Jorge ni Francisca llegaron a conocer a la pequeña que partió antes de tiempo.

Aún así, el intérprete le comentó a su esposa que "yo pienso en ella siempre. Nunca me había atrevido a decirlo. Y ella (su esposa) me dice: 'Me pasa lo mismo'".

"Entonces nos decidimos, le pusimos nombre e hicimos la ceremonia. Desde ese momento, la nombramos dentro de nuestra familia. Desde ahí todo cambió", recalcó.

Jorge Zabaleta tiene tres hijos con Francisca Allende: Milagros, Raimundo y Antonio.