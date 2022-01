Socios de la Parrilla | Alison Mandel desclasifica que tuvo un caótico y casi fatídico parto: "Me estoy muriendo, cuida al Balti"

Alison Mandel y Chiqui Aguayo fueron las invitadas del más reciente episodio de Socios de la Parrilla, programa de Canal 13 en el que la esposa de Pedro Ruminot explicó que tuvo un caótico y casi fatídico proceso de parto.

En diálogo también con Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, aparte de su propio marido, la comediante procedió al revelar un crítico momento que vivieron en la previa al lanzamiento de Baltazar.

"En mi caso yo me mandé el show", partió advirtiendo Mandel, a propósito de las casi dramáticas consecuencias que tuvo una placenta oclusiva en el momento del nacimiento, en marzo de 2020.

Alison explicó que "yo sabía que algo no andaba bien con el embarazo porque, primero, nos costó mucho quedar embarazados, y después porque el Baltazar nunca se movió porque había una placenta previa".

"Y nos dijeron que iba a ser una cesárea cuando tenía como 4 meses de embarazo", añadió.

Socios de la Parrilla: ¿Cuál fue la trágica frase que lanzó Alison Mandel en medio de su parto?

La situación fue tan dramática que Alison incluso llegó a pensar que iba a dejar de existir en ese minuto.

Entonces, Pedro Ruminot contó que "en un momento la Alison me tomó la mano y me dijo 'Me estoy muriendo, cuida al Balti'. Y tuve que salir y entraron enfermeras, la doctora, sonaban cosas".