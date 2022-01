Chiqui Aguayo se refiere a su demanda contra TVN: "Esta vez no me voy a mover por el miedo"

Chiqui Aguayo estuvo presente en un nuevo episodio de La Divina Comida en donde se refirió a la demanda que interpuso contra TVN, por haber sido despedida mientras estaba con fuero maternal.

En el espacio gastronómico de CHV también estuvieron presentes los humoristas Jenny Cavallo, Paúl Vásquez y Mauricio Flores.

Cuando fue su turno de ser anfitriona y sorprender a sus comensales con lo mejor de su talento culinario, la comediante se refirió a la demanda que entabló contra TV, la cual ganó.

Acerca de cómo se atrevió a realizar la demanda, Aguayo señaló que no fue de inmediato, si no que una conversación con su madre la hizo replantearse lo sucedido. "Yo recuerdo que me llama la productora ejecutiva en ese momento, me dice que se había tomado esa decisión y le digo ' y qué pasa con los contratos' y me dice 'eso tienes que verlos con los abogados'.

La comediante reveló que se sintió impotente frente a lo sucedido y que fue su madre quién le habló sobre una posible demanda. "Ahí recuerdo que mi mamá me dijo 'pero, Daniela tu tienes fuero'". Sin embargo, tampoco lo vio como una posibilidad hasta que su progenitora le dice "tan buena que eres para alegar de los problemas de los otros, pero para defenderte tu si que eres miedosa".

Luego agregó: "Y le encontré toda la razón. Igual había un antecedente antes, porque cuando estaba embarazada manifesté y ahí fui catalogada un poco como conflictiva, porque fui con un abogado a decir que yo quería que en algún lugar de ese contrato estuviera establecido que mi derecho pre y post natal tenían que ser respetados".

"Me dijeron no te preocupes si aquí no ha pasado eso, la María Luisa (Godoy) ha tenido cinco guaguas. Aquí no pasan esas cosas'. Bueno, pasó".

"Siento que nosotros como personajes públicos tenemos cierta responsabilidad con la gente, cuántas mujeres se vulneran sus derechos y no se han respetado sus derechos pre y post natales. Por el mismo tema que predomina uno no lo hace y dije 'esta vez no me voy a mover por el miedo, si no por convicciones", expresó la actriz.