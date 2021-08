La humorista Daniela Chiqui Aguayo estuvo presente en el estelar de conversación de CHV, en donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal y laboral.

En ese contexto, en una de los espacios del programa el conductor del espacio Julián Elfenbein pidió a los invitados ponerse de pie a quienes se hayan sentido alguna vez como “pollo en corral ajeno”.

Tras eso, la comediante se paró y habló sobre su paso en TVN. “Me invitaron para comentar viña, todo muy distendido, todos muertos de la risa, me llamarón para comentar la gala (..) yo estaba feliz, fui una vez no más y me dijeron ¿por qué no te quedas la semana entera?".

Tras esto, la humorista señala que la invitaron a participar del matinal.

“Llegó el primer día, como de normalidad, en marzo, me presentan, harto webeo igual y de repente no me acuerdo específicamente que cagada quedó, pero era una tragedia.

“Me empecé a sentir super incómoda, pero mal, me empezaron a transpirar las manos y yo le decía al Nacho (Gutiérrez) ¿qué digo?“.

“Pasaban las horas y yo decía ¿qué digo?. Pensaba ¿para qué me contrataron? Primer día y no he abierto la boca’“.

Señaló que tras esto decidió hablar con los jefes. “Les dije ‘me siento un fracaso, si quieren no vuelvo, todo en tono de humor (...) Al otro día, un terremoto y al otro día explotó un volcán… te juro. Yo hueviaba con mis compañeros y les puse Malos Días a Todos, pero no porque el programa fuera malo, sino porque siempre pasaba una tragedia”.