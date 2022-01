Socios de la Parrilla | Chiqui Aguayo confiesa particular experiencia en el parto: "Me drogué con anestesia"

Chiqui Aguayo y Alison Mandel llegaron este domingo a Socios de la Parrilla, momento en el que confesaron diversas anécdotas y experiencias. Y la ex rostro de TVN sacó a la luz las vivencias de su proceso de parto en particular por la anestesia.

Así, en conversación con Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, Aguayo contó que cuando esperaba que naciera su hija Amal, era incapaz de coordinar los momentos para pujar debido al calmante.

Según explicó, "fue un parto normal. Sentí mucho dolor así que me puse mucha anestesia, pero como que me drogué con anestesia y no podía coordinar los pujos".

"Me decían: 'Puje', y yo muerta de la risa. Pujaba con la cara, pero no podía coordinar bien mi cabeza con lo que pasaba allá abajo", confesó.

La nota positiva es que finalmente todo calzara y su hija pudo nacer sin inconvenientes: "Hasta que coordiné dos pujos y nació mi hija".