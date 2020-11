Alison Mandel habla sobre incomodo episodio con una ex suegra

"Yo tenía suegra que tenia citas por internet" comenzó diciendo Mandel, sobre una relación que tuvo a los 19 años, a lo que Basauri recordó que en esos años no existían las aplicaciones de citas que hay hoy en día "estamos hablando como de Messenger, cuando uno mandaba un zumbido".

La comediante comenzó contando que la mujer estaba casada “yo tenía un suegro. Pero ella subía al segundo piso, cerraba la puerta y tenía citas por Internet, tenía un jugueteo y todo"

“El punto es que un día fuimos a la playa, yo andaba con un bikini y me dijo ‘me gusta tu bikini, ¿me lo prestas?’. La weá incómoda. Y se lo puso al revés la señora y todo. Se puso la parte de adelante para atrás, porque me sacó el bikini. Y yo ‘bueno, será poh’" señaló la ex Club de la Comedia, mientras Basauri la escuchaba impactada.

“Después no me lo devolvió, entonces volvimos a Santiago y paso un día y estaba en la cita con el bikini mostrándose, era estupenda si la señora. En el computador ‘hola, me muestro’ y daba la vueltita. Y yo siempre dije ‘me devuelve el bikini, lo hiervo’, pero ya era ‘se lo dejo, se lo regalo señora’.

La actriz mencionó que su ex suegra no la quería mucho, sin embargo, la hizo participe de sus andanzas" un día voy pasando y me dice ‘Alison, ven’, y ella me odiaba, ‘ven, quiero que conozcas a alguien’. Y yo entro y me dice ‘él es mi amigo Joaquín’, un viejo rancio, y yo ‘hola Joaquín’. ‘Ella es mi hija’, y me pellizca un poco, ‘es mi hija, rubia de ojos azules como yo. Y mi pololo, que era su hijo, ahí en la pieza y yo ‘ayuda, ayuda’".

Basauri continuaba sorprendida por la historia y comentó "media satánica la señora, que asquito".