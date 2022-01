Iván Arenas llegó este jueves en Socios de la Parrilla, instancia en la que se dispuso a revelar la desconocida historia sobre cómo Valentín Trujillo llegó a colaborar con el Profesor Rossa y el cercano vínculo que mantiene con el músico.

El comunicador conversó con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot sobre su trayectoria, sus inicios, su vida personal, todo esto acompañado de divertidas anécdotas con el estilo de humor característico de Arenas, además de reencontrarse con Guru Guru.

Pero la instancia sirvió también para que Arenas ahondara en el cercano vínculo que tiene con Valentín Trujillo y contó cómo el músico se sumó a El mundo del profesor Rossa.

"En el segundo piso donde yo estaba preparando la partida de este programa, Felipe Pavez, que en paz descanse, un gran amigo y un gran director, me empieza a hacer preguntas de esas que se hacen dos personas que van a trabajar juntas, cuando ya estaba todo dado", partió contando.

Y en la misma línea, ilustró: "'¿Qué te gustaría tener que no tuviste en Canal 4?', me dice, y yo le digo: 'Algo musical, una música atrás que no sea grabada, sino algo en directo'. Me responde, 'Puede ser, ¿en quién has pensado?', y le dije: 'No conozco a nadie, pero me encantaría un Valentín Trujillo'. Y me dice 'Nooo, estai loco', porque en esa época él estaba en 'Sábados Gigantes'".

Iván Arenas: ¿Cómo consiguieron a Valentín Trujillo para El Mundo del Profesor Rossa?

El asunto es que la historia no queda ahí, crece cuando Arenas sale de la oficina y se encamina a paso firma al primer piso del canal.

"Voy a bajar y veo a Valentín Trujillo sentado en la jardinera que todavía existe en el canal, esa metálica. Y yo en él veo a mi papá, porque Valentín se parece mucho a mi padre, y mi padre había muerto hacía poco, y me había dicho siempre 'Ojalá algún día lleguís a Canal 13'", recordó.

Entonces, continuó Iván, "se me fundió todo esto en mi cabeza, y bajé y me presento cara de raja, le digo 'Perdóneme, soy Iván Arenas, hago el Profesor Rossa, estoy contratado aquí ahora. Usted se parece mucho a mi papá, ¿me deja darle un abrazo?'".

"Y aquí nace una cosa muy linda que en toda la emocionalidad del momento él me dice: 'Mijito, cuente conmigo si usted necesita algo de mí'", reveló.

Así fue que se detonó una de las duplas más clásicas de la TV de los 80 y 90.

"A él le gustaban mucho los programas infantiles. Años después me dijo 'Tú me hiciste vivir mi niñez'. El tío Valentín gateaba, Guru-Guru se le subía arriba, por libreto lo tenía vestido de indio tirando flechas, lo vestimos con pañales a este eximio pianista reconocido internacionalmente, a pata pelada corriendo", recordó Arenas emocionado.

De hecho, "yo le puse 'Tío Valentín', y me da un orgullo enorme que ahora todo el mundo le dice tío. Porque cuando antes él trabajaba con Pin Pon siempre fue 'el amigo Valentín'".