Myriam Hernández fue parte del nuevo capítulo de Socios de la Parrilla, instancia en la que se refirió a las razones que la llevaron a cambiar de religión.

Conversando con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, la cantante recordó lo católica que era cuando pequeña, viviendo una etapa donde era muy tranquila y apegada a la religión.

Entonces, Ruminot le preguntó el por qué se produjo su cambio del catolicismo al cristianismo, ante lo que Myriam indicó que "por todo lo que se sabe de la Iglesia, fue realmente abominable".

Pero no sólo eso, también admitió que también tuvo que ver con que "me aburrí de no sentir que realmente escuchaba la palabra de Dios, con todo el respeto con la gente católica".

"Yo iba a la Iglesia a escuchar, hay muchos curas amables que hacen misas super bonitas, pero yo escuchaba y me iba a otra parte en mi mente", explicó.

En tanto, también reveló que estuvo en busca de una espiritualidad que la hiciera sentir tranquila. En el fondo, algo que "siempre confiando en Dios", algo que también consiguió mediante el budismo y la activación de la glandula pineal.