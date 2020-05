"¿Sigues hablando de mí, "huevo duro"?: Chino Ríos le dijo de todo y empapeló en insultos a Daniel Fuenzalida por filtrar un audio suyo

Marcelo 'Chino' Ríos simplemente no perdonó a Daniel Fuenzalida por hablar sobre él en el programa de TV+, 'Me Late'. En su Instagram, le escribió un rosario lleno de insultos, además de recordarle varios problemas del pasado.

Marcelo Ríos es alguien que no tiene filtro y bien lo han sabido distintos personajes en los últimos días, desde Rafael Garay hasta el ministro de salud, Jaime Mañalich.

Ahora su víctima fue el animador Daniel Fuenzalida, que días atrás habló sobre el Chino en su programa de conversación y espectáculos, esto luego de mostrar un audio que tenía el "Huevo" del extenista en su celular.

"Daniel, (habla) Marcelo Ríos. Puta, tení huevos pá hablar estupideces en la tele y no tení huevos pá contestarme el teléfono weón. Si puedes, ¿me puedes llamar o no? Eso. No quiero hablar weás” es parte del audio que tenía Fuenzalida en su celular y reprodujo en el espacio de farándula.

Marcelo 'Chino' Ríos ha tenido meses bastantes polémicos con sus irrupciones en televisión. Esta semana incluso fue recordada su participación en Podemos Hablar, de Chilevisión.

Esto fue suficiente para que Ríos publicara en su cuenta de Instagram una fuerte respuesta, esto luego de replicar la nota del sitio Glamorama:

"Y sigues hablando de mí “huevo duro”, no tienes tema en tu vida. Yo te puedo refrescar la memoria, puedes hablar de como te olías el culo en television en vivo de lo drogado y alcholizado que estabas, como te drogabas en el baño de Entre Negros o mejor como te cagaban tus parejas con otros hueones y no te dabas cuenta de lo dado vuelta que estabas y para que seguir, solo pedirte que si vas a mostrar cosas que pasaron hace 25 años para tener tema para vivir muestra la huea completa maricon", respondió Ríos en sus redes sociales.

La fuerte respuesta del 'Chino', sacando a flote los problemas que tuvo Daniel Fuenzalida con las drogas años atrás, se da en un contexto en que ambos salían juntos y coincidian en algunas fiestas.

Marcelo Ríos viene utilizando sus redes sociales cosntantemente en las últimas semanas para dar sus opiniones y responderle a diferentes personas. Incluso hace solo unas horas publicó un titular de Donald Trump para citar al presidente Sebastián Piñera.