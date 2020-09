Siempre hay gente porfiada: Noel Gallagher se niega a usar mascarilla porque considera que es una "tontería"

Todos sabemos que los hermanos Gallagher siempre hacen noticia por algo. Muchas veces por sus constantes peleas que derivan en dichos que a los fans les baja la esperanza de una posible reunión de Oasis. Sin embargo, esta vez es totalmente diferente.

En el contexto de la pandemia, Noel Gallagher generó polémica en las redes luego de confesar su postura "anti mascarilla".

En conversación con el podcast de Matt Morgan, el músico inglés aseguró que usar la mascarilla es una "tontería", sobre todo porque se exige su uso en centros comerciales y supermercados, pero no en pubs y restaurantes.

“Todo el asunto es una tontería. Se supone que debes usarlos en Selfridges, pero puedes ir al pub y estar rodeado de cada maldito idiota. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, ‘Oh, en realidad, no tenemos el virus en los pubs, pero lo tenemos en Selfridges’”, manifestó.

Según reveló el ex compositor de Oasis, esto le ha traído serios problemas con las personas en la calle que lo han encarado por no cubrirse la boca y la nariz.

“Iba a ir a Manchester la otra semana y un tipo me dijo ‘¿Puedes ponerte la máscarilla? Los fiscalizadores subirán y te multarán con mil libras. Pero no tienes que ponértela si estás comiendo’”, relató.

“Entonces pensé. ‘Oh, claro, este virus asesino que está arrasando en el tren va a venir y atacarme, pero si me ve comiendo un sándwich, ¿me dejará tranquilo porque estoy almorzando?’”, agregó de forma irónica.

Pese a que el entrevistador le criticó su forma de pensar y le indicó que el uso de la mascarilla es para prevenir la propagación del virus, el artista no daba su brazo a torcer y le argumentó que no es contra la ley no usarla.

"Escúchame, no es una ley. Ahora nos están quitando demasiadas demasiadas libertades", expresó.

Gallagher recordó que en un supermercado le exigieron usar mascarilla, y él respondió pidiendo ver al gerente. “Me importa un carajo. Elijo no usar y si contraigo el virus, es asunto mío, de nadie más. Si todos los demás idiotas llevan una mascarilla, no se la quitaré, y si la tengo, no me la quitarán. Creo que es una tontería”, sentenció.