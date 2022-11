Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Selena Gomez en la previa al lanzamiento de su nuevo documental en Apple TV+, el energético pop de Thalia, el retorno a la actividad de Noel Gallagher y lo más reciente de Yeah Yeah Yeahs, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Selena Gomez - My mind & me

Selena Gomez lanza una nueva canción original de su próximo documental de AppleTV+, Selena Gomez: My Mind & Me. Inspirada en sus propios diarios personales, este nuevo tema describe partes profundamente emocionales de su vida y fue escrita por Gomez, Amy Allen, Jonathan Bellion, Michal Pollack, Stefan Johnson y Jordan K. Johnson.

Thalia - Psycho B**ch

La mexicana vuelve a colgarse de letras irreverentes y pegajosas, que invitan a la liberación y aceptación personal. Psycho B**ch fusiona distintos elementos musicales característicos del pop, con melodías del disco y beats de electrónica, dando como resultado un sonido único que invita a bailar.

Yeah Yeah Yeahs - Wolf

Karen O comentó que "hemos tenido la gran suerte de colaborar con las poderosas Allie y Brit en este video para 'Wolf'. Allie hace un hechizo con el precioso mundo que teje, siempre con dientes que muerden y Britt encarna todas las contradicciones de los temas de 'Wolf', tan enamorada de su actuación que tiene tanto de cielo como de infierno. Estábamos fuera de sí de la emoción cuando Allie eligió a Brit como protagonista del video, los YYY son nerds serios de Severance, qué suerte cuando las estrellas se alinean".

Noel Gallagher’s High Flying Birds - Pretty Boy

"Para este nuevo disco, esto fue lo primero que escribí, lo primero que maqueté y lo primero que terminé, así que es justo que sea lo primero que la gente escuche. Un saludo masivo a el gran Johnny Marr, por llevarla a un lugar especial. Ah... y cuidado con un cameo mío en el video... ¡el primero que me vea se lleva una bolsa de Flamin' Hot Wotsits Giants!", indicó Noel.

Manuel Carrasco - Ayer Noche

En palabras del mismo Manuel Carrasco, Ayer noche "es una canción donde se mira al pasado para aprender en el presente. Es una autocrítica, un toque de atención, en la que ahondo en la raíz para seguir creciendo, como pasa con los árboles".

Tony Mercury - Fantasy

Fantasy, una historia de ilusión envuelta de fantasía con un ser de otra galaxia, contada a ritmo de una frenética melodía que se convierte en un bucle inevitable junto con una letra llena de poder y fantasía. Fantasy representa un nuevo peldaño en la carrera de Tony ya que este sencillo es apenas el comienzo de una nueva era retro wave que el artista trae a la vida.

Jason Derulo & Shouse - Never Let You Go

La canción surgió con el espíritu de una verdadera relación musical creativa y de colaboración. Jason Derulo es un nombre mundialmente conocido. SHOUSE está detrás de algunas de las canciones dance más cautivadoras de los últimos tiempos. Durante su estancia en Ibiza este año, el sonido del dúo de dance australiano, que se ha apoderado de las ondas radiofónicas de toda Europa durante los últimos 12 meses, parecía seguir a Derulo a donde fuera. Enamorado de su música, siguió a SHOUSE hasta su épico set en Ushuaïa y el resto es historia.

Interpol - Passenger

Interpol comparte un nuevo video para "Passenger", uno de los temas más destacados de su aclamado álbum The Other Side of Make-Believe, que ya está a la venta en Matador Records. El video surgió de forma inesperada: Jamie McDonald, un antiguo fan de Interpol, había estado experimentando con la animación y produjo el video por su cuenta, sintiendo una conexión especial con la canción. Después de subirlo a una de las páginas sociales de Interpol, el video llamó la atención de la banda, a la que le encantó y preguntó si podían utilizarlo como video oficial.

Pedro Aznar - Todo de Mí

Sobre este estreno, Pedro Aznar señala que “es una de esas canciones de amor que no caen en el lugar común de mostrar sólo las dulzuras de una relación, sino también los lados difíciles y el trabajo diario que significa abrazar mutuamente los desafíos que nos plantea la persona amada. Eso es lo que hace sentirnos representados e identificados con esta obra que habla del mundo real, con sus altos y bajos, por eso la elegí”.