Hija de Noel Gallagher se desmarca de su padre: "Nunca me he dejado de poner la mascarilla"

La hija mayor de Noel Gallagher, Anais, se acaba de desmarcar de la rebeldía de su padre y aseguró que ella si mantiene las medidas de seguridad propuestas por las autoridades para prevenir los contegios en medio de la pandemia por el coronavirus.

Esto a propósito de que recientemente el ex Oasis manifestó que se rehúsa a ocupar mascarilla, asegurando que "me importa una mier**. Elijo no usar y si me contagio, es asunto mío, de nadie más".

Por eso, en reacción a los dichos de su progenitor, Anais le comentó a la edición británica de Metro, que "entiendo a lo que va, pero soy menos intensa que él. En general, soy menos revolucionaria que mi padre. Nunca me he dejado de poner la mascarilla".

Anais, la hija de Noel Gallagher, nació en enero del año 2000.

“Creo que mi generación es bastante indulgente y eso no es necesariamente algo bueno. Hacemos demasiado lo que nos dicen, venimos de la era de las noticias falsas y Facebook nos dice cuáles son las noticias", agregó la joven de 20 años.

Antes de concluir, la hija de Noel Gallagher planteó que "también tenemos mucho miedo de ser cancelados. Es muy peligroso ponerse de pie y ser tu propia persona en mi generación. Si vas en contra de la corriente, te pueden cortar por completo".