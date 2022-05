Si bien los fanáticos se mantienen a la espera de la segunda parte de la cuarta temporada, tras la conclusión de los episodios que llegaron este año, Shingeki no Kyojin no deja de dar que hablar. Esto porque se acaba de presentar una figura coleccionable "para adultos" de Eren Jaeger que tiene la grande entre los seguidores de la serie animé.

Fue la marca Banana Studio que detonó la alerta entre los fanáticos, por el lanzamiento de una pieza que no tiene inspiración alguna en escenas de la serie, sino que se trata de una obra original en la que el antihéroe de la ficción figura saliendo de la ducha.

Esta figura de colección tiene una escala 1/6 y posee rasgos profundamente detallados. Pero lo que más le ha llamado la atención a los fanáticos, es que la toalla del personaje se puede desmontar, para que Eren quede completamente sin prendas que lo cubran.

En la descripción del "Out of the Bath Eren Yeager - Attack On Titan Statue" indica que tiene una altura de 35 centímetros, e incluye "partes privadas intercambiables", además de dos toallas desmontables.

Esta figura de Eren Jaeger "como Dios lo trajo al mundo" tiene un valor en oferta de 81,99 dólares, o sea alrededor de 70 mil pesos chilenos, sólo existen 200 ejemplares y estarán disponibles en el cuarto trimestre del año, justo para Navidad. ¡Las reservas ya están abiertas!

Shingeki No Kyojin | Revisa imágenes de la figura de colección "para adultos" de Eren Jaeger