¿Cuándo se estrena el final de Attack on Titan? Esta es la fecha y la duración del capítulo

Attack on Titan es uno de los mejores animes de todos los tiempos, y los millones de fans en el mundo se alistan para decir adiós. Con su cuarta y última temporada a pocos días de llegar, la increíble historia prepara su despedida de la pantalla con un episodio especial.

La cuarta temporada de la serie se ha dividido en varias partes y especiales que se transmitieron durante el 2022 y el 2023. Los capítulos finales del manga Attack on Titan fueron adaptados en episodios especiales de una hora.

Por lo tanto, obtuvimos The Final Chapters: Special 1 (Temporada 4, episodio 29) en marzo a principios de este año, y ahora se ha confirmado la fecha de lanzamiento del episodio especial final (Temporada 4, episodio 30).

¿Cuándo se estrena el capítulo final de Attack on Titan?

La final de la serie llegará a Japón el próximo sábado 4 de noviembre a través del canal NHK en todas sus plataformas. En Chile y el resto de Latinoamérica se espera que el episodio esté disponible a través de Crunchyroll.

El sitio web oficial de “Attack on Titan” confirmó que el segundo episodio especial tendrá una duración de 85 minutos en Japón, y contará con Linked Horizon interpretando el tema principal titulado “2,000 years…or…To You, 2,000 Years From Now”

Revisa el horario de estreno a continuación

México: 9:00 pm.

Guatemala: 9:00 pm.

Honduras: 9:00 pm.

Perú: 10:00 pm.

Colombia: 10:00 pm.

Panamá: 10:00 pm.

Ecuador: 10:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 11:00 pm.

República Dominicana: 11:00 pm.

Puerto Rico: 11:00 pm.

Paraguay: 12:00 pm.

Chile: 12:00 pm.

Argentina: 12:00 pm.

Uruguay: 12:00 pm.

Revisa el anuncio y el avance a continuación

Attack on Titan: The Final Chapters

El 4 de marzo de 2023, se lanzó el primer especial que cubría algunos de los capítulos finales del manga Attack on Titan como un episodio especial de una hora de duración. A partir de entonces, los fans entendieron que el querido programa estaba llegando a su fin.

El avance de la primera parte señaló: “Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que devoraban a todas las personas”.

“Huyendo, la humanidad consiguió sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas que se ha convertido en el último reducto de la civilización contra los Titanes que campan a sus anchas por el mundo. Ahora esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son los Titanes y cómo aparecieron”, indica el avance.

Mientras que sobre la segunda parte y final, el avance indica que será muy parecida a la de la primera entrega, con Armin, Mikasa, Reiner y otros, intentan detener a Eren y poner fin al Rumbling.