“Shingeki no Kyojin: Attack on Titan” es ampliamente considerado como uno delos mejores animes de todos los tiempos, y los millones de fanáticos en todo el mundo se están preparando para despedirse de la serie. La emocionante historia se acerca a su conclusión con la cuarta y última temporada, que se encuentra a solo unos días de su lanzamiento, marcando un momento especial para sus seguidores.

La cuarta temporada de la serie se ha dividido en varias partes y especiales que se emitieron a lo largo de 2022 y 2023. Los capítulos finales del manga de Attack on Titan se adaptaron en episodios especiales de una hora.

Como resultado, ya hemos disfrutado de “The Final Chapters: Special 1” (Temporada 4, episodio 29) a principios de marzo de este año. Ahora, se ha confirmado la fecha de lanzamiento del emocionante episodio especial final, “Temporada 4, episodio 30”.

¿A qué hora se estrena el final de Attack on Titan en Crunchyroll?

El emocionante final de la serie se acerca, y está programado para llegar a Japón el próximo sábado 4 de noviembre a través del canal NHK, estando disponible en todas sus plataformas. En Chile y en el resto de Latinoamérica, el último episodio de Attack on Titan estará al alcance de los fans a través de Crunchyroll en el mismo día.

Revisa el horario de estreno a continuación

México: 9:00 pm.

Guatemala: 9:00 pm.

Honduras: 9:00 pm.

Perú: 10:00 pm.

Colombia: 10:00 pm.

Panamá: 10:00 pm.

Ecuador: 10:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 11:00 pm.

República Dominicana: 11:00 pm.

Puerto Rico: 11:00 pm.

Paraguay: 12:00 pm.

Chile: 12:00 pm.

Argentina: 12:00 pm.

Uruguay: 12:00 pm.

Revisa el avance a continuación

La temporada final de Shingeki no Kyojin: Attack on Titan

El sitio web oficial de “Attack on Titan” ha confirmado que el segundo episodio especial tendrá una duración de 85 minutos en Japón y contará con la actuación de Linked Horizon interpretando el tema principal titulado “2,000 years… or… To You, 2,000 Years From Now.” La expectación está en su punto máximo para este emocionante desenlace”.

El 4 de marzo de 2023 marcó el lanzamiento del primer especial, abarcando algunos de los capítulos finales del manga de Attack on Titan en un episodio especial de una hora de duración. A partir de ese momento, los seguidores del querido programa comenzaron a comprender que se acercaba el inevitable final.

La sinopsis de la etapa final de la serie señala que “El destino del mundo pende de un hilo cuando Eren desata el poder definitivo de los Titanes. Con la ferviente determinación de eliminar a todos los que amenazan Eldia, dirige un ejército imparable de Titanes Colosales hacia Marley”.

“Ahora, un variado grupo de sus antiguos camaradas y enemigos luchan por detener su mortal misión, la única pregunta es, ¿podrán detenerlo?”.