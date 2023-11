¿Habrá una quinta temporada de Attack on Titan? Esto se sabe sobre el futuro de la serie

Attack on Titan está a pocas horas de estrenar su segundo especial, el cual promete ser increíble y sorprender a los fans con el esperado capítulo. Por lo mismo, muchos seguidores se preguntan si esta será la última temporada de la serie.

“The Final Chapters: Special 1” (Temporada 4, episodio 29) a principios de marzo de este año, dejando a los fans entusiasmados con el estreno del nuevo capítulo especial que llegará a la pantalla este sábado 4 de noviembre.

¿Habrá una quinta temporada de Attack on Titan?

No, la serie llegará a su fin con The Final Chapters: Special 2 que llegará a la pantalla dentro de las próximas horas, concluyendo la historia de Eren y sus amigos. Esto, ya que los especiales han sido titulados como The Final Season y el manga concluyó en junio de 2021.

¿Qué pasará con la cuarta temporada?

La cuarta temporada de Attack on Titan, que se divide en tres partes y se titula The Final Season, se desarrolla cuatro años después de que Eren y sus amigos descubren toda la verdad sobre sus circunstancias.

Un nuevo grupo de personajes, que comprende la formidable Unidad de Guerreros de las filas enemigas, se involucra en un feroz conflicto con el Survey Corps, mientras ambas facciones se esfuerzan por salvaguardar sus hogares e ideales. Al mismo tiempo, Eren idea un plan formidable para liberar su tierra natal eliminando a todos los enemigos.

Revisa el avance a continuación

¿A qué hora se estrena el final de Attack on Titan en Crunchyroll?

El emocionante final de la serie se estrenará este sábado 4 de noviembre. En Chile y en el resto de Latinoamérica, el último episodio de Attack on Titan estará disponible a través de Crunchyroll en el mismo día.

Revisa el horario de estreno a continuación

México: 9:00 pm.

Guatemala: 9:00 pm.

Honduras: 9:00 pm.

Perú: 10:00 pm.

Colombia: 10:00 pm.

Panamá: 10:00 pm.

Ecuador: 10:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 11:00 pm.

República Dominicana: 11:00 pm.

Puerto Rico: 11:00 pm.

Paraguay: 12:00 pm.

Chile: 12:00 pm.

Argentina: 12:00 pm.

Uruguay: 12:00 pm.