Marvel anunció este miércoles que la nueva serie para Disney Plus debutará en una fecha diferente. Revisa aquí el nuevo día.

She Hulk | Disney Plus atrasa la fecha de estreno de la nueva serie de Marvel ¿Cuándo sale en el streaming?

She Hulk: Defensoras de Héroes ya no se estrenará el próximo miércoles 17 de agosto en Disney Plus. Este miércoles, Marvel anunció que la serie protagonizada por Tatiana Maslany cambió la fecha de debut el streaming sin motivos específicos.

La producción seguirá a Jennifer Walters, una abogada especializada en casos legales orientados a los sobrehumanos que debe navegar por la complicada vida de una soltera de más de 30 años que descubrirá que también es una superpoderosa verde (Hulk).

Con la ayuda y guía de su primo Hulk, interpretado por nada más y nada menos que Mark Ruffalo, explorará de qué se trata ser un superhéroe verde gigante.

Además de Maslany y Ruffalo, la serie cuenta con la participación de Tim Roth como Emil Blonsky/la Abominación, Benedict Wong como Wong, Charlie Cox como Daredevil, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry.

She Hulk | ¿Cuál es la nueva fecha de estreno en Disney Plus?

La nueva fecha de estreno de She Hulk en Disney+, es el próximo jueves 18 de agosto, es decir, un día después de lo que se tenía contemplado.