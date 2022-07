Shawn Mendes optó por sincerarse la mañana de este miércoles y reconoció padecer problemas de salud mental, razón por la que tomó la difícil decisión de cancelar todo el resto de las fechas de su actual gira.

El fatídico anuncio para los fans surgió por medio de las redes sociales oficiales del cantante, donde se publicó un comunicado en formato de imagen, donde el artista decidió exponer la actual situación en la que se encuentra.

La publicación fue titulada como "La salud siempre es lo primero. Enviando la mejor energía a tu manera".

"Como saben, tuve que posponer las últimas semanas de shows porque no estaba totalmente preparado para la carga de estar de vuelta en la carretera", parte indicando Mendes en un extenso mensaje que acumula más de un millón de "me gusta".

Shawn Mendes | ¿Qué le pasó al cantante?

La voz de Treat you Better contó que "comencé este tour emocionado de finalmente volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería estar de gira después de este tiempo".

Al mismo tiempo, explicó que estuvo conversando con un "increíble grupo de profesionales de la salud", quienes determinaron que "ha quedado más clara" la necesidad de tomarse el tiempo que "nunca se ha tomado personalmente", con el fin de "conectarse a tierra" y básicamente "volver más fuerte".

Mendes aseguró estar desconsolado por la decisión, aunque espera retomar las fechas de su gira después de un "tiempo libre muy necesario". Aunque, por otro lado, igualmente estableció que continuará grabando nueva música para sus fans.

"Prometo que regresaré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar", indicó antes de poner punto final a la declaración. "Los amo a todos y muchas gracias a todos por apoyarme y permanecer a mi lado en este viaje".