And Just Like That... | Liberan primera imagen oficial de la serie secuela Sex and the City

HBO Max liberó este viernes la primera imagen de la que será la secuela de la popular serie Sex and the City, And Just Like That... Producción que llegará próximamente a la plataforma de streaming para continuar con la historia de Carrie, Miranda y Charlotte, quienes vuelven a hacer las suyas en Manhattan.

El primer vistazo a la producción muestra justamente a las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, de vuelta en sus icónicos roles.

El retorno de la serie tendrá lugar a 17 años desde la última vez que se emitió y se extenderá por 10 episodios.

La trama "seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el complejo viaje de la vida y la amistad en sus 30’s hasta la vida y amistad aún más complicadas que significan los años 50", según ha informado previamente HBO Max.

El elenco del proyecto se completa con Sara Ramírez, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler

En tanto que Kim Catrall, la responsable de interpretar a Samantha en la ficción y fuerte detractora del revival, está completamente descartada de esta reunión que aún no cuenta con una fecha de estreno.