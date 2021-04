Sex and the City: El reinicio de la serie suma a una conocida ex pareja de Carrie tras ausencia de Mister Big

El renacimiento de Sex and the City de HBO Max suma a un conocido personaje que peleó en las series pasadas por ganar el corazón de Carrie, lo que finalmente no consiguió.

Pero al parecer, todo puede cambiar en esta nueva etapa de la serie tras la ausencia de Mr Big, esposo de Carrie y quien no aparecerá en el revival.

John Corbett, quien en la serie original de HBO hizo su debut como el fabricante de muebles Aidan Shaw en la temporada 3, apareció hasta la temporada 6 y también apareció en la película Sex and the City 2, dice que aparecerá en el renacimiento.

"Voy a hacer el programa", le dijo Corbett al New York Post, y agregó: "Creo que podría estar en bastantes episodios".

Como se reveló anteriormente, la serie secuela, que comienza la producción en Nueva York a fines de la primavera, “seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 a la aún más complicada realidad de la vida. y amistad en los 50 ".

La líder de la serie, Sarah Jessica Parker, se unirá a las coprotagonistas originales Cynthia Nixon (como Miranda) y Kristin Davis (como Charlotte), pero la atrevida Samantha de Kim Cattrall no estará presente.

"Justo como en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente se va", dijo anteriormente el jefe de contenido original de HBO Max, Casey Bloys, sobre la ausencia de Samantha. “Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades. Así que creo que todo es muy indicativo de las etapas reales, las etapas reales de la vida ... Están tratando de contar una historia honesta sobre ser una mujer de 50 años en Nueva York. Así que todo debería sentirse algo orgánico, y los amigos que tienes cuando tienes 30, es posible que no los tengas cuando tienes 50 ".