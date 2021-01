Sex and the City: Sarah Jessica Parker confirma que el regreso de la serie incluirá la pandemia

La protagonista de una de las series más icónicas de las últimas décadas a entregado nuevos detalles acerca de como será el reencuentro de Samantha, Carrie y Miranda.

En una entrevista con Vanity Fair, Sarah Jessica Parker dijo que el próximo renacimiento de Sex and the City: And Just Like That incluirá la pandemia como parte de la historia. Esto dado al escenario en que se encuentra Nueva York (donde transcurre la serie), recordemos que la ciudad se convirtió en el epicentro del brote de coronavirus en Estados Unidos durante la primavera de 2020.

"Obviamente será parte de la historia, porque esa es la ciudad en la que viven estos personajes", dijo Parker. "¿Y cómo ha cambiado eso las relaciones una vez que los amigos desaparecen? Tengo mucha fe en que los escritores lo examinarán todo".

Parker también reflexionó sobre volver a visitar a los queridos personajes de SATC, ahora en sus 50, junto a sus coprotagonistas Cynthia Nixon y Kristin Davis. (Kim Cattrall no volverá a interpretar su papel de Samantha Jones).

"Creo que Cynthia, Kristin y yo estamos emocionados por el tiempo que ha pasado", dijo Parker. "Ya sabes, ¿Quiénes son ahora en este mundo? ¿Se han adaptado? ¿Qué papel han desempeñado? ¿Dónde se han quedado cortas como mujeres, como amigas y cómo están encontrando su camino? ¿Se movieron con impulso? ¿Son como algunas personas que están confundidas, amenazadas, nerviosas por lo que está pasando en el mundo? Tengo tanta curiosidad y emoción de ver cómo los escritores imaginan a estas mujeres hoy". indicó la actriz.

And Just Like That, será el neuvo nombre de la serie y está programado para comenzar a rodarse en Nueva York a fines de la primavera, con 10 episodios de media hora que se lanzarán en HBO Max. Aún no ha sido publicada ninguna fecha de lanzamiento.