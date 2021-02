Mister Big queda fuera: El regreso de Sex and The City no contará con el enamorado de Carrie

El revival de la popular serie de HBO tiene una nueva e importante baja. No solo Samantha estará ausente del reencuentro, si no que ahora Mr Big, esposo de Carrie en la serie se suma a quienes se restan del proyecto.

Page Six informó que Chris Noth no volverá a interpretar su papel del icónico Mr. Big en el reinicio de "Sex and the City". También anunciaron los rumores de que David Eigenberg, quien interpretó al esposo de Miranda Hobbes, Steve Brady, tampoco regresará, sin embargo, uno de sus representantes confirmó a page six que el actor esta en negaciones para retomar su papel.

Mr Big. fue el interés amoroso de la protagonista, Carrie Bradshaw, personaje de Jessica Parker durante las seis temporadas de la serie. La relación entre ambos también fue el tema central de la película de la serie el 2008.

En la secuela de 2010, la pareja luchó con la vida matrimonial, pero al final, decidieron intentar que su matrimonio funcionara.

Aún no se sabe como se justificará la ausencia de Mr Big, a diferencia Kim Catrall, la icónica Samantha, quien tampoco se sumo al proyecto, en donde productores de la serie de HBO señalaron que la falta de Samantha en la serie lo mostraran como el alejamiento común que se da entre las personas en algunas ocasiones.