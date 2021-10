Una serie de fiestas supuestamente se registraron en medio de la concentración de la Selección Chilena, durante la reciente fecha por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien dio luces de los "carretes" que animaron algunos de los mismos futbolistas, luego de los triunfos que alcanzaron tras una larga mala racha.

En medio de un live de Instagram después del partido de este jueves, Gutiérrez alertó primero que "vamos a ir por orden con los carretes".

De acuerdo con Cecilia todo partió "el domingo después del partido en Santiago, en San Carlos de Apoquindo", en que sólo "algunos jugadores de la selección chilena... Porque no fueron todos, hay algunos que son bien portados y se fueron a acostar, se fueron directamente a su habitación... Tuvieron un carrete en el hotel Noi en Vitacura".

En ese momento, Gutiérrez se puso el parche en la herida ante inminentes ataques de los seguidores de La Roja y comentó que "yo sé que me van a desmentir y la cuestión... Porque ya me ha pasado tantas veces con la selección especialmente, pero les recomiendo que mejor no lo hagan porque hay videos de las niñas entrando al hotel, hay gente que además estuvo afuera del hotel hasta la madrugada y que las vio, a las chiquillas invitadas a la fiesta, entrando. Entonces, pa' qué vamos a tener que entrar en el que 'yo voy a tener que mostrar las pruebas y todas esas cosas'".

Y continuó "yo sé que varios jugadores participaron, otros no. Por ejemplo, Pulgar fue uno de los que no participó en el carrete, cosa que se notó mucho hoy día en el partido, digamos. Por algo metió dos goles y enfocado, tan seco. Alexis también se fue a acostar". Otros que se descartaron fueron Luis Jiménez y Guillermo Maripán.

"Pero hay otros que siempre están carreteando, llevando la batuta en la celebración. Las chiquillas entraron, se registraron y luego participaron de este carrete. Ellos no tenían libre ese domingo. Tenían libre el lunes, el lunes era su noche libre".

"Y como era su noche libre, aprovecharon de hacer otro carrete. Esta vez fue en la casa de Gary Medel. O sea, hicieron uno sin noche libre en el hotel y el lunes con noche libre en la casa de Gary. Así que llevan dos carretes".

"Ganaron, ah. Así que mientras jueguen bien. Hay muchos, los fanáticos del fútbol sobre todo, consideran que mientras ganen da lo mismo lo que hagan, si carretean o no. Yo no voy a juzgar eso, sólo estoy constatando hechos. Si ellos juegan bien, cosa de ellos", recalcó Gutiérrez.

"Y hoy día ¡hay carrete de nuevo! Y ahora sí que con ganas, porque ganar", alertó justo después de concluyera el encuentro con Venezuela. "En un conocido club de Vitacura. Hay algunos, lo dijeron en la transmisión, los bien portados se devuelven inmediatamente a Europa, pero hay otros que se van a quedar celebrando hoy día".

"Es en un club de Vitacura, bien conocido, además el dueño es amigo de varios futbolistas. Así que ahí tienen ya el carrete armado para hoy día, que me imagino que va a ser con ganas", sostuvo Cecilia, quien manifestó que no revelaría el lugar para no funerales la fiesta, con hinchas que se vayan a parar afuera del local.

Selección Chilena: Cecilia Gutiérrez muestra pruebas de los carretes de jugadores de La Roja

Y las pruebas no tardaron en llegar. Este viernes, Cecilia compartió imágenes que mostraban a un candente Mauricio Isla muy bien acompañado de una joven mujer en medio de una fiesta.

En el video que Gutiérrez compartió en sus historias, se ve a Isla abrazando desde atrás a la joven y besándola en la mejilla, mientras ella se toma lo que parece ser un trago corto de tequila, limón incluido.

"Adivine quién es el seleccionado que celebró bien acompañado", hizo un juego en primer lugar con la cara de Isla tapada por un emoticon, para luego revelar el mismo clip sin censura.