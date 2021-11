Una de las polémicas que han marcado la jornada de Elecciones Presidenciales 2021 fue el enfrentamiento entre personas del comando de Marco Enrique-Ominami e integrantes del programa CQC.

El vocero del candidato presidencial, Ignacio Bustos, denunció que mientras se realizaba la llegada del candidato presidencial del PRO a su lugar de votación, un camarógrafo de CQC lo agredió en la cabeza con su cámara.

Tras esto, la reportera del programa, Simone Mardones, señaló que su compañero respondió a una agresión que el equipo sufrió a manos del comando de ME-O.

“No es la forma, que nos peguen, que nos amenacen, nos saquen nos empujen. Me rasguñaron, me empujaron, me empujaron contra una reja. Me saqué un pedazo de rodilla”, señaló Mardones a Canal 13.

Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre alzó la voz frente a lo sucedido, entregando su versión de los hechos. "Llegamos a la esquina y veníamos con una serie de preguntar a hacerle. Marco venía y con una barra brava de atrás. Se aceró Simone y habían tipos pegando codazos. Hubo un momento que fue tal el nivel de cómo la pellizcaban. Además el camarógrafo comienza a ser golpeado por detrás con patadas. Y tiene una reacción natural. Se defiendo con su cámara".

Asimismo agregó que no fue la mejor reacción "pero me gustaría que cualquier persona que está haciendo una nota y siendo agredida, y un camarógrafo que le están pegando, porque todos los que están acá saben perfectamente que cuando la cámara está acá por abajo pasan muchas cosas. Y le están sacando la cresta, cualquiera habría reaccionado".

El tenso momento entre Sebastián Eyzaguirre y Macarena Pizarro

La periodista le consultó acerca de por qué solamente el equipo de CQC fue agredido, a lo que el periodista respondió: "Porque normalmente, Maca, me extraña Maca que me lo preguntes tú, con la experiencia que tienes, normalmente CQC genera algunas cosas que otro tipo de periodismo muy legítimo no pasa".

La comunicadora le señaló que "es bien difícil identificar justo al camarógrafo de CQC entre los que están, que son muchos".

"Lo que no es difícil de identificar, es que cuando está CQC, siempre se genera algo. Maca, si me dejas terminar, lo que es muy fácil es que cuando hay un mambo, o queda una cag* es CQC. La realidad es que una notera mujer fue agredida brutalmente por los barra brava. Y el camarógrafo también, por lo que en un momento se defendió", cerró Eyzaguirre.