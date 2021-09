La mañana de este lunes, Macarena Pizarro apareció sorpresivamente animado el matinal Contigo en la Mañana, junto a Julio César Rodríguez y reemplazando a la figura de Monserrat Álvarez que ya cuenta una ausencia de más de una semana.

"Señoras y señores estamos desplegados y por esta semana se nos suma, de lunes a viernes, Maca Pizarro", fue la presentación que hizo Rodríguez de la flamante adición. Aunque le advirtió: "sin arrepentirse a mitad de semana".

Pizarro se tomó una pausa en departamento de prensa de Chilevisión para sumarse al espacio matutino, con el fin de apoyar a JC hasta el inminente regreso de la conductora titular.

"Pero cómo me voy a arrepentir… hay algunos que arrugan a mitad de camino… no, no vamos a arrugar acá", le retrucó Pizarro a su nuevo compañero.

Y poniéndose a tono con el espíritu lúdico del programa sostuvo: "feliz, lo que más me encanta es levantarme temprano los días lunes".

Contigo en la Mañana: ¿Por qué no está Monserrat Álvarez en el matinal?

Con Pizarro ya instalada en el set del matinal, vale recordar que esto no será permanente. Se trata sólo de un reemplazo para que Julio César no comandara solo el buque, aunque ya lo hizo durante toda la semana pasada.

La aparición de la pareja de Humberto Sichel en esta instancia tiene que ver con que, tras las Fiestas Patrias, Monserrat Álvarez decidió tomarse unos días de vacaciones.

Más exactamente, serán dos semanas de relajo las que tendrá la periodista titular del matinal y retomará sus labores habituales a partir del lunes 4 de octubre.