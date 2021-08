El nuevo proyecto de The CW sufre un nuevo traspie, ahora se suma la baja de su protagonista, por lo que deberán buscar un reemplazo.

La nueva serie de The CW “Las Chicas Superpoderosas”, ha tenido meses complicados antes de salir al aire, la versión live de las increíbles heroínas de la ciudad de Saltadilla no ha podido continuar de la manera esperada. Primero, el piloto del proyecto fue rechazado debido a que no convenció a la cadena y ahora se suma la salida de una de las protagonistas.

Chloe Bennet, quien iba a interpretar a Bombón Utonio en la adaptación de acción en vivo basada en la icónica serie de Cartoon Network, ha abandonado el proyecto, según informa Variety.

A principios de este año se filmó un piloto de Powerpuff, pero no se incorporó a la serie de la lista 2021-2022 de The CW.

"A veces las cosas fallan, y esto fue simplemente un error", dijo el presidente y director ejecutivo de CW, Mark Pedowitz, durante una conferencia en mayo. “Creemos completamente en el elenco, creemos en Diablo [Cody] y Heather [Regnier], los escritores, y creemos en los auspicios del [productor ejecutivo] Greg Berlanti y Warner [Bros.] Studios. En este caso, el piloto no funcionó. Pero debido a que vemos suficientes elementos allí, vamos a darle otra oportunidad. No queríamos seguir adelante con lo que teníamos".

Según los informes, los conflictos de programación son los culpables de que Bennet abandone el proyecto. El casting para una nueva chica superpoderosa comenzará este otoño.

Bennet originalmente iba a protagonizar junto a Dove Cameron como Burbuja Utonio, Yana Perrault como Bellota Utonio, Donald Faison como el profesor Drake Utonio, Nicholas Podany como Joseph "Jojo" Mondel Jr., Robyn Lively como Sara Bellum y Tom Kenny como el narrador, todos todavía están en el proyecto.