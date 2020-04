"¡Se está muriendo!" Revelan notable anécdota de Fernando Larraín cuando fue a urgencias por comer una galleta de marihuana

Una graciosa anécdota salió a la luz esta semana en el programa Sigamos de Largo de Canal 13, donde fueron invitados Fernando y Nicolás Larraín al espacio de conversación.

Con la conducción de Sergio Lagos y Maly Jorquiera, el programa estuvo lleno de anécdotas y momentos divertos con la dupla de hermanos, que estuvieron desde su casa participando en el programa, esto por las medidas sanitarias conocidas.

Pero una historia llamó la atención de todos y acaparó las risas cuando el programa se contactó con la madre de ambos invitados, Sonia De Toro, quien contó una jugosa anécdota de uno de los hermanos.

Fernando es recordado por su papel en Casado con Hijos.

Lo cierto es que fue Maly quien le consultó sobre un viejo mito a la mamá de Los Larraín, si es que a Fernando le había dado "la pálida" por comer un queque de marihuana:

"Es verdad (que a Fernando "le dio la pálida"). Tuve que ir a la Clínica Alemana a verlo, me confesó lo que había hecho, y pá qué te digo. Yo llegué cuando él ya había llegado a la clínica. Estaba en una camilla boca abajo. Atroz".

La anécdota causó la impresión del actor conocido por personificar a "Tito Larraín", recordando que "me dieron una galleta que tenía una compresión muy curiosa, tenía un pasto verde… Pero me recuperé inmediatamente. Fue una experiencia única (...) No es que yo sea un consumidor empedernido".

Si bien la situación no pasó a mayores, en el momento causó el susto de la madre del actor. Así fue que Nicolás recordó que Sonia lo había llamado muy exaltada.

"Y mi mamá me llama y me dice ‘¡Nicolás, se está muriendo Fernando!, ¡¿qué hago?!’. ‘Mamá, tranquila’. ‘¡Ay, pero por favor ayuda!’. Y Fernando estaba… (grita y se toca el pecho)", recordó el animador, en lo que fue una historia más de estos hermanos.

