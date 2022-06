Sydney Prescott no va más. El paso de Neve Campbell por la saga Scream habría llegado a su fin y no de la mejor manera, después del exitoso estreno de la última película de la saga en enero pasado.

De acuerdo con Deadline, la actriz no volverá a interpretar al icónico personaje que saltó a la fama en 1995, en la entrega original de Wes Craven.

Esto a pesar de que el rol tuvo un glorioso retorno en la revitalizada saga, gracias a la película que incluyó a nuevos talentos como Melissa Barrera, Jack Quaid, Jenna Ortega y Mikey Madison, en conjunto con las viejas glorias de la franquicia, incluyendo también a David Arquette y Courteney Cox.

¿Por qué Neve Campbell no volverá a la saga Scream?

Si bien la salida de Campbell de la película partió como un rumor, el asunto cambió cuando la misma actriz se encargó de dejar claro que "lamentablemente no haré la próxima película de Scream".

"Como mujer, tuve que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que se me presentó no era equivalente al valor que he aportado a la franquicia".

"Ha sido una decisión muy difícil seguir adelante. A todos mis fanáticos de Scream, los amo. Siempre me han apoyado increíblemente. Estaré eternamente agradecida con ustedes y con lo que esta franquicia me ha dado en los últimos 25 años", puntualizó.

Actualmente, Neve Campbell está protagoniza la serie The Lincoln Lawyer, de Netflix.